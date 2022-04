La Jesuu habría sufrido maltrato por parte de su novio

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, la creadora de contenido digital Valentina Ruíz, más conocida como ‘La Jesuu’, se mostró desesperada ante una situación de conflicto con su novio que, según ella, llegó a los golpes por parte de él.

En las historias se ve que ella está agitada y que quiere grabar para contar lo que está viviendo en ese momento. Sin embargo, cuando se encuentra con su pareja, éste la agarra por detrás y ella no puede seguir grabando.

No obstante, en una historia más adelante vuelve a contarle a sus seguidores lo que está pasando.

“Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren […] Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó. No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy” dice la influencer en el video.