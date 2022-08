Así se mostró Pautips en el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo

La influenciadora Pautips compartió a sus millones de fanáticos cómo ha sido su viaje por la India junto a su novio, el creador de contenido de vida saludable Ronald Moscoso.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven ha revelado varias publicaciones de lo que ha sido su paso por este país.

Pautips sobre su viaje a la India

“Llegamos a India después de la mudanza, compromisos, grabaciones y de viajar casi dos días seguidos hasta el otro lado del mundo. Dicen por ahí que "Tu no eliges venir a India, India te elige a ti!". Este era un viaje que tenía pendiente hace años y por fin se dio”, confesó la joven.

En medio de los que ha logrado conocer, señaló que superó sus expectativas, pues ha quedado anonadada con todo lo que hay allí.

“Hace dos años quería encontrarme, venir a la India por respuestas y el viaje no se dio por pandemia. Dios lo hace todo tan Perfecto que mis motivos han cambiado, hoy estoy aquí disfrutando todo y llenándome del amor, colores y contrastes de este país. Vine sin expectativas y las ha superado todas ... India, gracias por elegirme a mí”, escribió.

En la grabación se ve a la joven disfrutando de varios momentos de los que ha logrado experimentar.

Asimismo, derrochó romanticismo al mostrarse en el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo.

En el video se dejó ver primero en el aeropuerto con su novio para luego aparecer en este impresionante edificio.

“El momento más esperado de este viaje a la India”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, la joven logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por ese envidiable viaje.

"Wowwwwwwwwwwwwwww", "Qué lindos", "Bellosss", "Wooo me encantooó", "Que Belleza", "Hermosos, me enamoré se ve mágico Dios bendiga su amor", "Linda pareja", "Me encanta", "Yo quiero ir", "preciosos. Dios los bendiga", "Que experiencia tan espectacular!! Y con buena compañía", "Me encanta verte disfrutar", "Mágico", "que bonito pau", "Qué alegría leer que haya superado tus expectativas! Gracias por vivirlo con apertura y asombro", "Disfruta mucho el viaje", "chevere conocer esos lugares”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

