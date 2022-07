“Hemos normalizado el juzgarnos”, Pautips envió inspirador mensaje de amor propio

La influenciadora Pautips dedicó un inspirador mensaje a sus millones de fanáticos sobre el amor propio, donde se sinceró sobre su actual proceso con su cuerpo y espiritualidad.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con fotografías de ella en la playa mostrando los cambios que ha tenido en su figura.

Sé que no soy la única que se exige demasiado y aun así no se siente cómoda con su cuerpo.

“ No he conocido una sola mujer que no batalle con su cuerpo. Es difícil encontrar hoy en día mujeres que se sientan 100% seguras y satisfechas con su físico. Es mucha la presión que nos ponemos encima a llenar prototipos de belleza que nosotras nos imponemos. Es difícil vivir en un ideal de la alimentación perfecta, la rutina perfecta y el cuerpo perfecto que aun teniéndolo no nos hace sentir satisfechas.

Asimismo, agregó que poco a poco ha ido soltando el cómo se ve y acogiendo más el espíritu tras alejarse de las redes sociales.

“He tenido mucho tiempo para pensar estos días alejada de las redes sociales. Es difícil aceptar que he vivido equivocada buscando tanto afuera y sintiéndome cada vez más vacía por dentro. Me preocupa tanto soltar mi físico, lo que con disciplina logré, me angustia sentirme y más que todo verme gorda. Comer lo que todos comen, ya que en mi mente todos están equivocados más no yo.... si te identificas con estos pensamientos: deja de mentirte, estás por el camino que no es y como yo, Dios está tratando de abrirte los ojos, mostrarte que ese camino es de la carne (y lleva a la muerte), pero el camino del espíritu lleva a la vida eterna y a una plenitud que nada más te dará.

No estás sola, yo también estoy ahí (más ahora que decidí soltar tantas reglas y ya veo el cambio en mi cuerpo) pero sé que saldremos de esta; hoy puede ser el día 1”, agregó.