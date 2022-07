La exreina Paula Andrea Betancur se mostró muy orgullosa tras la graduación de su hijo Mateo como profesional en Médico Veterinario Zootecnista.

A través de su cuenta de Instagram compartió un carrusel con varias fotografías junto al joven y su diploma.

Allí aprovechó para dedicarle amorosas palabras de lo feliz que está por su logro y sobre lo mucho que lo ama.

Amor educarte no ha sido tarea fácil, pero de igual forma ha sido una experiencia maravillosa mirando hoy los resultados. Hoy terminas una primera etapa de tu vida, una etapa que con aciertos (Muchos) y errores (Pocos) han formado y delimitado tu carácter, han fundado los principios que harán de ti un hombre de bien. eres el dueño de tu destino y de tu futuro, soy consciente que tus alas se abrirán y en algún momento querrás volar solo, pero debes recordar que SIEMPRE estaré acá para darte apoyo, consejo e impulso para lo que quieras lograr. Y nunca olvides Ser Feliz! Que todo lo que hagas hoy, mañana y siempre te hagan sentir feliz, pero no la felicidad falsa, efímera y momentánea, hablo de la felicidad que sale del fondo del corazón cuando hacemos y disfrutamos las cosas de la vida porque sabemos que está basado en los valores y principios que nos enseñaron en casa”, le escribió.

“Escribir sobre los hijos es una tarea difícil por dos razones, por un lado son una extensión de nuestro corazón y los sentimos siempre son una parte nuestra y por el otro lado desbordamos de amor por ellos al punto de querer darlo todo para que no les falte nada.

Asimismo, le dejó importantes consejos para la nueva etapa que comenzará a vivir.

“El dinero no compra la felicidad, ayuda y mucho, pero el don de la felicidad está reservado para lo que disfrutan y aman lo que hacen, no se trata de tener todo, se trata de disfrutar lo que tenemos. Te aseguro que Ser Feliz Vale la Pena. Sueña,Nunca dejes de soñar, soñar es el principio fundamental de la creación, todo lo que somos, tenemos, usamos y vivimos hoy, fue en algún momento el sueño de alguien. Hazte Cargo de Tu Vida, Tu Futuro y Tu Felicidad están en tus manos, dependen única y exclusivamente de ti. Respeto, Respétate a ti mismo, respeta tus valores, respeta las diferencias con los demás y a los demás.

No siempre vas a estar de acuerdo con todo y con todos. Persevera,Nunca te des por vencido, la clave es Insistir, Persistir, Resistir y Nunca desistir. Estás son reglas de vida que para ti que apenas empiezas serán de mucha utilidad!! Me siento muy orgullosade ti, de lo que has logrado hasta hoy y estoy segura que vienen cosas maravillosas para ti! Te amo con todas la fuerzas de mi corazón soy la mamá más orgullosa!”, añadió.