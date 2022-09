El nuevo tatuaje de Paola Jara con el que generó controversia en sus redes

La cantante Paola Jara es una de las artistas colombianas que tiene a más de un enamorado en las redes sociales de su talento artístico y de su impactante belleza. Asimismo, la artista y sus muestras de cariño con su esposo, el también cantante Jessi Uribe, logran cautivar a miles de internautas, quienes quedan suspirando y derretidos de amor con éstas.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, Paola Jara sube además imágenes de sus shows y atractivo contenido en el que presume su sensualidad y escultural figura. Siempre, la cantante de música popular logra sorprender en las plataformas digitales.

El nuevo tatuaje de Paola Jara

Así como lo hizo recientemente con un corto video en el que mostró parte del proceso de su nuevo tatuaje, muy cerca al rostro. La intérprete de ‘Salud por él’, ‘Como si nada’, ‘Pobre perro’ y ‘No me preguntes’, generó controversia entre sus seguidores por la imagen que plasmó en su cuerpo.

“Tatto nuevo”, fueron las palabras con las que Paola acompañó el clip, junto a la imagen de un corazón negro, así como la imagen que se tatuó en el cuello.

Exactamente ese fue el nuevo tatuaje que se realizó Paola Jara, un corazón sin color o algún detalle a su alrededor. Una imagen muy sencilla, pero seguramente con mucho significado para la guapísima cantante.

Las opiniones divididas en las redes por el tatuaje de Paola Jara

Sin embargo, no todos sus fans en la red social aplaudieron la decisión de Paola, pues hay quienes no están de acuerdo con este tipo de marcas en el cuerpo y no dudan en expresar su molestia con las personas que optan por plasmar algún sentimiento por medio de tatuajes.

“Nooooooo te hagas esooooo!! Así tal cual como eres luces espectacular eres sencillamente hermosa y siento que el tatoo no es para ti”, “No tiene que hacerte eso eres muy linda así como eres sencilla y original”, “Xfavor el próximo no en la cara...”, “Paola no te hagas más así eres hermosa y menos ahí”, fueron algunos de los comentarios que recibió Paola en contra del tatuaje.

También hubo quienes resaltaron que era una imagen pequeña y sutil, y otros pidieron respeto por las decisiones personales de los demás.

“Te quedó Increíbleee”, “hermosa, todo te queda bien”, “Un corazón hermoso como el tuyo”, tan tierna, muy sutil”, “si se lo hizo es porque quería, no!”, “Debemos aprender a respetar los gustos de los demás… Ni que fuera el tatuaje más grande del mundo mundial, ahí está apenas… por qué super exageran”, fueron otros comentarios que sumaron a las miles de reacciones que recogió Paola Jara con su video.