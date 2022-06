El beso que Paola Jara le negó a Jessi Uribe por una potente razón

Jessi Uribe y Paola Jara pasan un completo idilio de amor y es que luego de ser marido y mujer, así como descrestar a sus fans con su luna de miel en Dubái, la pareja muestra en redes cada momento en donde el romanticismo está a la orden del día.

La pareja de música popular estuvo recientemente en un evento de lanzamiento del más recién te sencillo del artista, canción llamada ‘Mi debilidad’ es inspirada en gran parte al amor incondicional que tiene con la cantante.

En medio del show y después que Uribe invitara a su esposa a cantar en el escenario, el intérprete contó con toda naturalidad una anécdota de los inicios de su relación y recordó el día que le pidió el primer beso a Paola, quien se lo negó tajantemente por una poderosa razón.

Es que mientras la pareja se conocía, Paola no cedió ante la coquetería de Jessi quien se ve que siempre ha sido pícaro y quien demostró con todo su corazón que quería estar con Jara.

Le dije, Pao deme un besito, me dijo NO, porque nos podemos enamorar y yo, ay ‘mka’ y me fui. En el carro duré 10 minutos en escribir esto