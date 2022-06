Jessi Uribe olvidó la letra de una canción de Paola Jara en pleno concierto

Pese al número de veces que los cantantes interpretan sus canciones en sus conciertos, muchas veces estos, pueden sufrir pequeños lapsus y olvidar la letra de las canciones y más aún cuando esos temas no son de su autoría y algo así le ocurrió a Jessi Uribe en uno de sus shows.

En su cuenta oficial de Instagram, el cantante popular publicó un video, en el que se le puede ver en medio de un concierto comienza a interpretar “Murió el amor”, una de las canciones más populares de su esposa, Paola Jara, sin embargo, luego de interpretar las primeras líneas se le olvidó la letra, algo que él acepta en plena interpretación.

“Y hasta hoy, he decidido seguirlo intentando, tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor”, comienza interpretando Jessi Uribe, pero cuando llegó a la parte que dice “y el estar contigo, mi peor pecado”, Jessi Uribe hace un sonido inentendible, y posteriormente, mirando sus músicos confiesa “se me olvidó la letra”.