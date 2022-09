Video de niña cantando en un velorio sacó las risas de Greeicy Rendón

Greeicy Rendón, que hace pocas horas enamoró a sus fans en las redes sociales tras publicar unas fotografías en las redes sociales que se tomó cuando estaba en una piscina, divirtió a sus más de 21 millones de seguidores en las redes sociales con un video que le sacó muchas risas a ella.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante caleña publicó varias historias en las que habla de un video que muestra a una niña que en medio de un funeral comienza a cantar una canción, pero que en medio de su inocencia, canta una parte que no es muy adecuada para el momento que estaban viviendo ella y las demás personas.

“Te, te, te amo a ti, cuando yo te, te voy a amar y cuando yo me voy, y cuando yo me voy, contigo yo voy a llorar cuando llore ya, se va a enterrar y yo lo voy a en en en, lo van a enterrar, lo van a enterrar”, dice la niña que canta enérgicamente en el funeral.

Precisamente esa última parte es la que le causó mucha risa a Greeicy Rendón por eso en sus historias apareció hablando con su pareja, Mike Bahía, del video asegurando que la niña no está diciendo algo que no sea real y que ese momento fue genuino, bonito, honesto y real.

Antes de publicar el video, la intérprete de “Los besos” explicó que ella no se está burlando de la niña, pues respeta el instante doloroso que estaban viviendo los asistentes, sino que cree que el espíritu de la persona a la que le estaban haciendo las exequias debió ser feliz, además afirmó que ojalá a ella le pasara algo similar

“Es que es voy a mostrar un video que me ha hecho reír demasiado pero no por la burla, obviamente es un momento que da risa, pero ella lo hizo tan especial, entonces le decía a Michael (Mike Bahía) que yo, si es verdad que después de la muerte el espíritu queda, lo que sea verdad y hay algo después de la muerte, ese espíritu de esa persona fue feliz, o sea, ojalá a mí me pase algo así”, respondió la talentosa cantante.