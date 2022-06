Nicky Jam habló del valor que ahora tiene el dinero para él

“Salud, familia y papá Dios”, esos son ahora la base del cantante urbano Nicky Jam, quien decidió hablar sobre cuáles son sus prioridades en su vida, pero estas, luego de haber tenido una vida un poco turbia.

Y es que él mismo reconoció que hace años, cuando apenas era un niño conoció la fama, el dinero, el éxito, y él pensó que eso lo era todo, pensaba que lo tenía todo, y por eso muchas veces, muchas de sus acciones estuvieron mal y los resultados fueron fatales, para él y quienes lo rodeaban.

Lo entendió del peor maneral, desde la adversidad, y eso lo hizo entender, muchos años después, cuando perdió todo, cuando la vida, y Dios, según él lo dejaron sin anda, comprendió que la verdadera riqueza es “la salud, en la familia y papá Dios”, y es que según Nicky Jam, l dinero, sí, si sirve para ser felices en algunas cosas, pero nada como la familia, ella debe estar por encima de todo, sobre todas las cosas, y Dios, poque sin ellos no se llega a ningún lado.

Años después, Nicky Jam confiesa que antes hacía dinero para ser feliz, ahora hace dinero por eso no lo define ni le da la verdadera felicidad. Y por eso, más de uno no dudó en dejarle saber que es ejemplo, que se vale caer muchas veces y levantarse seguros que cometieron errores que no volverán a cometer. Y eso hizo él.

Descubre más → Exnovia de Nicky Jam puso en venta el lujoso carro que le regaló

En la actualidad musicalmente tiene una carrera, reconocimiento, pero también tiene a su familia cerca, unidad y eso vale mucho más para él. “Yo hago dinero, pero el dinero no me hace a mí, y eso lo tengo presente y muy metido en mi cabeza”, expresó el cantante urbano, Nicky Jam en una entrevista que decidió publicar en su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de reflexión a sus miles de seguidores.

Una vida real

El artista urbano decidió hablar de su vida de forma internacional, convirtiéndola en una serie muy real, donde contó y reveló aspectos fuertes de su vida y que sirvieron para que muchos vieran esa realidad que muchos esconden y que él prefirió contarla en primera persona.

Esto, junto al video que publicó en su cuenta dejan ver el cambio mental que dio el artista y cuáles son sus prioridades y esto habla muy bien de él para quienes lo siguen en redes y en su carrera.

Te puede interesar → Las pruebas que confirmarían que Nicky Jam está soltero