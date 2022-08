Natalia Reyes y Karin Jiménez se sinceraron sobre su proceso de lactancia

La actriz Natalia Reyes y la empresaria Karin Jiménez se sinceraron con sus millones de fanáticos sobre su proceso de lactancia con sus bebés en marco de que esta semana se celebró esta práctica.

La bogotana compartió a través de su cuenta de Instagram un video resumiendo este proceso en sus 10 meses con su hija Isla.

Por su parte, la esposa del futbolista Santiago Arias, dio más detalles de lo que ella ha tenido que experimentar.

“Lactancia Materna

No les voy a mentir, esto ha sido de amores y odios, Más amor claramente, y se nota porque he lactado a mis 3 chiquitines, tres lactancias muy diferentes, la primera casi que exclusiva, con algún biberón de fórmula, la segunda mixta completamente, y esta tercera 100% materna.

Que les puedo decir? No es fácil, pero vale la PENA, la vale toda! Es algo único, nada más demandante que esto, Nada más hermoso que esto, nada más explicable que esto, parecemos conectadas por Teta/Bluetooth con estos bebes, cómo es que uno sale a algún lado sin ellos y nuestras tetas nos avisan si están llorando, si tienen hambre, es de verdad maravilloso y perfecto nuestros cuerpos, mujeres.

Con mis 3 chiquitos los comienzos de la lactancia han sido muy duros, con grietas, con sangre, con mucho dolor, con ardor, pero con unas ganas enormes de sacarlas adelante, y De dar lactancia prolongada.

Mamás somos unas máquinas, unas Duras, las admiro, las abrazo de corazón en esos momentos difíciles de la lactancia porque yo los he tenido, y dan ganas de tirar la toalla pero por eso el amor de madre no tiene comparación porque esto es más fuerte que cualquier cosa!!!

(Todas las fotos son de mis 3 lactancias)

Mamá que no has podido dar lactancia o no has querido por algún motivo eso no te hace ni mejor ni peor madre, estoy segura que le brindas todo tu amor de otra forma. Las abrazo también con todas mis fuerzas, que ya el hecho de dar vida, te hace increíblemente maravillosa”, añadió.