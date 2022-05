La reacción de Natalia Reyes al escuchar la primera palabra de su hija

Desde que la actriz Natalia Reyes trajo al mundo a su primera hija Isla, la niña se ha robado todas las miradas y atenciones de sus miles de seguidores.

Y ha sido su mamá la encargada de mostrar cómo han sido estos siete meses desde su hermosa llegada. Pero luego de tanto esfuerzo, la actriz mostró cuáles fueron las primeras palabras de su pequeña niña.

También te puede interesar leer: Natalia Reyes publicó fotos inéditas de su hija con siete meses.

En un video mostró cómo junto a su esposo la pequeña pronunció la palabra “papá”, y ella no lo podía creer, pues según escribió en este mismo video que compartió desde su cuenta de Instagram, tenía siete meses practicando la palabra mamá, pero falló en el intento.

“Nueve meses en mi panza, siete meses de vida haciéndole ‘campaña’ de que soy su MAMÁ y lo primero que dice es...”, expresó en su cuenta de redes sociales. Y de inmediato más de uno se identificó con ella, pues siempre pasa que los bebés aprenden a decir papá antes de mamá.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar, sobre todo porque son muchas las mamás que lo han vivido, pero además poque la pequeña con solo siete meses ya pronuncia sus primeras palabras y eso la llenó de mucha emoción a ella y a sus miles de seguidores que quedaron cautivados con la niña en el video.

Y no es la primera vez que Isla se roba todas las miradas, pues en varias ocasiones sobre todo cuando cumple meses de vida, su madre se encarga de mostrar esos momentos felices a su lado y cómo ha pasado el tiempo en el desarrollo de su bebé.

No te pierdas: Natalia Reyes presume a su bebé en bella postal familiar y genera ternura.

Hace semanas, dejó ver a Isla desde su nacimiento, y hasta esos momentos en los que ha sido plenamente feliz con su hija. Natalia Reyes mostró en varias fotografías momentos de su hija. Isla con siete meses en compañía de sus padres, nada más y nada menos que en Los Ángeles, Estados Unidos, luego se puede ver a la pequeña con solo doce días de nacida, con un traje blanco tejido, muy tierna en su siesta, pero también se pudo ver en “la cadena de alimentación”, como lo llamó su mamá, a pocos días de haber nacido, pues estaba amamantándola, mientras ella se refrescaba con una deliciosa agua de coco.

Cuidado al cien

La actriz habló en su momento también de la maternidad, contó cómo han sido sus momentos, y por qué se dedicó al cien por ciento del cuidado de su hija, ya que reveló que no tiene alguien que la ayude. Pero resaltó que sí tiene un gran equipo que la ayuda en su casa con varias tareas del hogar que le permiten a ella estar entregada a su hija y no perderse ni un solo detalle de su crecimiento.

En su cuenta de Instagram dejó un mensaje incluso de agradecimiento a esas personas que la ayudan para que ella pueda estar con su bebé y ser madre las 24 horas del día.

“Isla no tiene niñera, no lo digo como algo bueno o malo, lo comparto como una decisión que hasta ahora me ha funcionado, es posible que más adelante deba replantearlo pero hasta el momento estar con Isla 24/7 es el mayor lujo que me haya podido dar, sí, es agotador, pero también la mayor fortuna que he tenido, cada segundo a su lado, es invaluable, soy consciente de que es un privilegio, que no todas las madres se lo pueden permitir y que esto no sería posible sin al apoyo de muchas personas a mi alrededor. Yaniris quién está en la foto con Isla, por ejemplo, es la encargada de la casa, se ocupa del aseo y nuestra comida, sin ella no tendría forma de disfrutarme a Isla como lo estoy haciendo".

No dejes de leer: Natalia Reyes despide a uno de sus peluditos.