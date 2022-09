Naldy salió en defensa de Aida Victoria tras ataques en su contra

El caso de Aida Victoria Merlano sigue dando bastante de qué hablar, tras conocerse en la jornada de este martes 06 de septiembre que había sido condenada a prisión, luego de que el juez fallara en su contra por supuestamente haber participado y colaborado en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano, en 2019.

Según palabras de Aida Victoria, la Fiscalía solicitó 17 años de prisión sin acceso a casa por cárcel, noticia que como se pudo evidenciar en su relato, la tiene debastada. Sin embargo, quiso dejar claro que confía en la justicia y espera que con la ayuda de su defensa, pueda encontrarse la verdad. De hecho, su abogado ya apeló esta petición y espera que la justicia haga su labor.

Tras esto, la reacción de los seguidores y de sus colegas del medio no se hicieron esperar, en su mayoría, defendiendo y confiando en la inocencia de la barranquillera y enviándole mensajes de amor, apoyo y aliento, para este momento tan complicado. Otros, exteriorizaron su dicha por ver lo que sucedía y enviaron comentarios malintencionados e hirientes contra ella.

Naldy defendió a Aida Victoria de ataques en su contra

Fue así, como el cantante de música urbana y quien su pareja Naldy, no toleró este tipo de comentarios contra la barranquillera ya provechó su más reciente pronunciamiento para despacharse contra ellos y para recordar el increíble ser humano es Aida Victoria y la injusticia que se está cometiendo en su contra.

Me indigna ver como hay personas que festejan lo que le está pasando a Aida, no sé si es que no han entendido que es una pelada de 23 años con una vida por delante a la que quieren condenar a 17 años sin derecho a casa por cárcel!!! ¿Qué hay que tener en la cabeza y en el corazón para reírse de eso?, escribió el antioqueño, muy molesto.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando y preguntándole a los hater, cómo se sentirían ellos si fuera alguna persona cercana y conocida la que estuviera viviendo esta situación. Ratificó que Aida no se merece lo que está viviendo y que quienes se atreven a juzgarla es porque no conocen el ser humano tan extraordinario que es.

Culminó mostrando parte de los comentarios que hicieron que estallara con sus pronunciamiento y eran algunos donde celebraban que fuera a prisión e incluso se burlaban y se ofrecían a llevarla hasta el centro carcelario.

