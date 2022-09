Mujer terminó afectada tras dinámica de Jessi Uribe en la que reveló su número

Hace un par de días atrás Jessi Uribe conmocionó las redes sociales al publicar su número de celular por medio de sus redes sociales con el fin de acercarse de forma más íntima a sus seguidores. Sin embargo, a las pocas horas, este fue bloqueado en un principio por 24 horas, pero al final no pudo recuperarlo.

Te puede interesar: Hijos de Jessi Uribe enternecen al contestar quién es su cantante favorito

Ahora, el artista reapareció para hacerle frente a una situación que habría surgido a raíz de esto y que estaría afectado a una persona en específico.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, el artista publicó una serie de audiovisuales en los que se le ve un poco preocupado y cansado de esta situación.

Resulta que luego de que bloquearan su número de WhatsApp, y de informarlo por esta misma red social, algunos de sus seguidores hicieron caso omiso y continuaron escribiéndole mensajes. Sin embargo, de lo que estos no se percataron era de que habían confundido el último número y le estarían escribiendo a otra persona, logrando así que la joven se pronunciara al respecto y le pidiera a Jessi Uribe aclarar el tema.

JESSI URIBE ACLARÓ LOS HECHOS

A raíz de esto, el artista aseguró que su número ya no existía y no que no iba a hacer nada al respecto para recuperarlo, por lo que la dinámica llegaba a su fin definitivamente. Aunque el artista se refirió al tema no brindó una disculpa a la joven, ya que, según él, no era su culpa lo que estaba pasando.

“Vi que me etiquetaron en algo de los del WhatsApp, que están llamando a una muchacha, se llama Dayana Gamboa, creo. No pude recuperar ese número, se bloqueó esa vaina, no sé qué pasó… Desistí de eso. Creo que le están escribiendo a ella mucho, pero se equivocan en el último número así que, por favor, a todos, ese número ya no existe. Y a Dayana, decirle que no es culpa mía, es que los números se… Creo que cambia es el último número, tenemos el mismo número y ella tiene un número, creo que es un cinco y el mío era un seis. Por ahí vi que están publicando, que la tienen agobiada con tanto mensaje, así que ya saben, ya no existe eso, luego hablamos.

El artista borró las publicaciones relacionadas a esta dinámica en donde se había tomado una fotografía enseñando el número de su WhatsApp y posteriormente una llamada de una seguidora a la que decidió contestarle en aquella ocasión.

No dejes de leer: El romántico detalle con el que Paola Jara sorprendió a su esposo Jessi Uribe