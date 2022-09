Bloquean WhatsApp de Jessi Uribe tras recibir más de 25 mil mensajes de sus fans

En el transcurso de la tarde de este viernes 2 de septiembre el artista de música popular Jessi Uribe decidió ir más allá de las interacciones en redes sociales por medio de la herramienta de preguntas que ofrece Instagram, para premiar a los internautas con algo bastante personal, su número de celular.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista decidió compartir lo que para él es “la red más personal que existe”, siendo esta su número de contacto. Sin embargo, fue muy claro al pedirle a sus seguidores que, aunque sus mensajes iban a ser bien recibidos, no quería recibir llamadas. Aun así, esta petición no fue respetada y el artista terminó contestando una de ellas.

Como lo evidenció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, el artista recibió un sinnúmero de mensajes por parte de varios seguidores que, quienes temerosos de que no fuera cierto, se arriesgaron a hacerlo con el anhelo de recibir un saludo de su parte.

Pocas horas después de este hecho, Jessi Uribe manifestó por este mismo medio que le habían bloqueado su número de WhatsApp por 24 horas al acumular más de veinticinco (25) mil chats, por lo que apenas le quitarán la sanción continuaría respondiendo a sus seguidores.

“Oigan me puse de loco y me bloquearon WhatsApp. Voy a averiguar a ver qué paso y lo vuelvo a abrir, que tristeza. Me dice que no tiene permiso para usar WhatsApp debido al Spam, iban más de dieciocho mil mensajes. Voy averiguar bien qué pasó y les vuelvo a publicar el número”.