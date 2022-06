El sorprendente cambio de look de Manuela González tras salir de MasterChef Celebrity

La salida de Manuela González de MasterChef Celebrity ha sido una de las más tristes y comentadas por parte de los usuarios en redes sociales, pues la actriz era considerada como una de las favoritas por los televidentes para llegar a las instancias finales de la competencia, pues era un mujer con gran sazón y personalidad para la cocina.

Manuela es recordada por su papel de "Lolita" y por su participación en exitosas producciones como "En los tacones de Eva"; "Novia para dos" y "Alias el Mexicano", esta Bogotana siempre ha sido reconocida por ser una mujer con un gran talento y carisma frente a la cámara.

La actriz que se despidió con un emotivo y enternecedor video de su etapa por la cocina más famosa del mundo, decidió al parecer cerrar un gran ciclo en su vida.

La actriz calificó su paso por el reality de cocina como una de las experiencias más enriquecedoras y gratificantes en su vida, pues dejó claro que no quería salir de la competencia y que para ella fue difícil asimilar su salida tras varios meses de grabación.

Por eso, la actriz ahora que está fuera de la competencia ha sacado tiempo para ella y su familia y también para ponerse al día con asuntos personales; pero como dicen por ahí, no hay nada mejor para cerrar un ciclo que cortarse el cabello o cambiarse de look, algo que la actriz decidió hacer recientemente.

La actriz había compartido a través de su cuenta oficial de Instagram que se estaba haciendo lo que parecía un cambio de look, pues tenía aluminios y papeles sobre su cabello, pero había quedado pendiente por parte de Manuela mostrar el resultado.

Por eso, en la mañana del 9 de junio subió el resultado de su cambio de look, donde ahora se veía con un color de cabello más rubio, el cual resaltada los delicados y sofisticados rasgos de su rostro.

La actriz les contó a sus seguidores que estaba bastante feliz con el resultado, porque aparte de lo visual y de cómo se veía su cabello, también lo tenía sano y fuerte.

Les debía el after entre tantas carreras se me olvidó, ahora estoy más mona y regia con mi nuevo look.