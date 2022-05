Miguel Varoni preocupó con “cosas difíciles de decir” y luego hizo reír

El actor Miguel Varoni, nacido en Buenos Aires y esposo de la actriz Catherine Siachoque, despertó risas entre los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram con un divertido video en el que se refirió inicialmente muy serio a que hay "cosas muy difíciles de decir".

"Hola a todos. Hay cosas muy difíciles de decir, como por ejemplo... no sé, se me ocurre... parangaricutirimícuaro... 'Paracutí'", dijo Miguel Varoni en la publicación que superó los 40 mil me gusta y 3.100 comentarios en menos de 24 horas.