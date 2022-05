Merly Ome, mamá de Yina Calderón, contó su versión de lo sucedido en Medellín

Merly Ome, madre de la influenciadora Yina Calderón, protagonizó un escándalo luego de uno de los toques de guaracha de su hija en Medellín. Recientemente la mujer salió a desmentir la versión del amigo de la empresaria quien aseguró por medio de un En Vivo en Instagram que su pareja lo había agredido sin razón alguna.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram Merly decidió pronunciarse precisamente frente al En Vivo realizado por el joven en el que la dejó mal parada.

Ante esto Merly manifestó que durante su estadía en Medellín el joven le había ofrecido quedarse en su apartamento para que no pagara hotel, pues la mujer solo iba por unos días para ver cómo iba la tienda ubicada en este lugar. Sin embargo, ahora se arrepiente de haberle aceptado aquel ofrecimiento.

“Yo quiero contarles la verdadera, la realidad, lo que pasó. Es verdad, yo fui a Medellín con mi pareja. Es verdad, yo me quedé en la casa de él, porque pues obviamente éramos amigos. Me dijo, amiguita si vas a venir para acá te envío la dirección, quédate acá. Te presto mi colchón… Pero si yo hubiera sabido que todo esto era para eso, nunca, nunca hubiera ido”, comenzó explicando.

La mujer reveló que no era la primera vez que Alex se descontrolaba al momento de beber alcohol, pero que en esta ocasión sí tuvo que darle una bofetada. Pues ambos decidieron acompañar a Yina a uno de sus toques de guaracha, pero él comenzó a tomar sin control alguno a tal punto de embriagarse.

“Le quería pegar al conductor de mi hija, grosero, de todo. Le llamé la atención, se me enfrentó, me trató re mal. De verdad, ahí le puse una cachetada y le dije: me respeta Alex, que yo soy mayor y ahí siguió”, continúo relatando.