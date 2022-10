¿No aguantó las críticas? Merly Ome habría cerrado su cuenta de Instagram

Merly Ome, madre de la polémica influenciadora Yina Calderón se volvió rápidamente tendencia en las últimas horas tras realizar una dinámica junto a su hija en la que dieron su opinión frente a diversos creadores de contenido, entre esos Yeferson Cossio y La Jesuu, quienes no dudaron en responder públicamente a sus ataques.

Aunque la mujer destacó en Yeferson sus labores sociales, lanzó un comentario despectivo en el que lo señaló por supuestamente consumir drogas en las fiestas y, además, prohibirle a Yina juntarse con él.

Ante esto, Merly aclaró públicamente lo que había querido decir en ese momento, pues según ella, sus palabras fueron malinterpretadas. De hecho, antes de que ella se pronunciara, su hija menor, Juliana, apareció en sus redes sociales para defenderla de las críticas.

“Bueno, mi mamá hace referencia a que Yina no se junte con él (Yeferson Cossio) no por el tema de discriminarlo, ni mucho menos, sino que mi mamá ya sufrió una etapa conmigo, en donde yo estuve internada y sufrí bastante, porque yo consumía drogas y ella no se quiere ver afectada por ese vínculo. No lo hizo con el tema de discriminarlo, sino porque a ella le da miedo volver a pasar ese rato desagradable que vivió conmigo”, fueron las palabras de Juliana.