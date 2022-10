Merly Ome se defiende de las críticas tras referirse a Yeferson Cossio

Merly Ome, madre de la polémica influenciadora Yina Calderón ha sido tendencia en los últimos días tras realizar una dinámica junto a su hija en la que dieron su opinión frente a diversos creadores de contenido, entre esos Yeferson Cossio, quien actualmente se encuentra viviendo en Tokyo, Japón.

En aquella ocasión, la madre de Yina destacó las labores sociales que había hecho el joven a lo largo de su vida, pero mencionó su lado negativo, siendo este, el supuesto consumo de drogas en las fiestas, y hasta le advirtió a la vendedora de fajas no juntarse con él.

Esto último generó diversas reacciones por parte de los internautas, quienes le recordaron que su hija menor, Juliana, había consumido drogas en el pasado, por lo que este tipo de comentarios no le quedaban nada bien.

Además de esto, fue el mismísimo Yeferson Cossio quien le respondió directamente a Merly para expresarle de forma sarcástica que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza juntarse con Yina Calderón.

“Es verdad señora, desafortunadamente tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio. Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’ Nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila”, fue el comentario de Cossio.