Melina Ramírez dejó ver sus dos versiones en redes sociales

La presentadora Melina Ramírez decidió dejarse ver en dos facetas en sus redes sociales, y aunque de las dos fotografías, la segunda tuvo mayores comentarios, todos se deleitaron con su indiscutible belleza.

En las imágenes se puede ver a la también modelo con una pose muy seria, y hasta sensual para muchos, con un saco grande tonos rojo y negro, con un pantalón en cuero negro y unas gafas oscuras que le daban todo un estilo versátil y moderno. Pero al mismo tiempo, con ese mismo look se dejó ver sonreída, feliz, emocionada, y muy risueña, por lo que preguntó, “¿cuál de las dos fotos creen que muestra más mi personalidad?”.

La segunda foto fue para muchos la favorita, donde Melina Ramírez se deja ver muy feliz y muchos consideran que incluso así está su vida en la actualidad, porque ella misma ha mostrado los logros personales y labores, de su marca, de su hijo y además de su actual relación con el actor Juan Manuel Mendoza, con el que tiene un amor muy sólido y estable.

Y es que él destacó en esta publicación donde no quiso pasar por alto dejarle saber a su futura esposa que es una “mamacita”, y ella no dudó en contestarle con emojis de amor. Y no solo él, sino cientos de comentarios llenos de amor y de admiración para la presentadora. “El rojo te queda bien mi Meli”, “el rojo es tu color”, “lo que te pongas te queda increíble”, “eres hermosa”, “amo ambas versiones”, escribieron sus seguidores en redes.

La versión de Melina

Actualmente Melina Ramírez se ha dejado ver en su faceta como madre, muy feliz, sorprendida por a cada muestra de amor y desarrollo de su hijo Salvador, quien nació fruto del amor entre ella y su expareja, el deportista Mateo Carvajal, con el que no tiene una relación hace mucho tiempo, pero comparten la crianza de su hijo.

Melina Ramírez ha mostrado esos momentos de amor con su hijo, y toda la compañía que es él para ella, pero también esos momentos donde les toca separarse para que él comparte con su papá y aunque sabe que es muy duro, lo hace desde el amor y sabe que donde su pequeño esté con su papá estará a salvo y feliz.

También ha dejado ver cómo está su actual relación, pues a principio de año se comprometió con el actor Juan Manuel Mendoza, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo la ceremonia, pero lo cierto es que ambos se han dejado ver muy felices y enamorados.

