Diez curiosidades de Melina Ramírez que quizás no conocías

Aunque Melina Ramírez ha revelado en sus redes sociales varios detalles de su vida profesional y privada, hay muchos detalles que quizás no todos conozcan y que la bella y talentosa modelo ahora le confesó a los casi cinco millones de seguidores que ella tiene en su cuenta oficial de Instagram.

Melina publicó un carrete con tres fotografías, todas similares, en donde ella aparece luciendo un vestido de rayas blancas y azules un chaleco verde y un bolso blanco y lentes oscuros, realizando tres poses diferentes, pero todas muy similares.

Al realizar la publicación, la presentadora escribió un mensaje anunciando que iba a revelar 10 curiosidades que no conocen sobre ella y además le pidió a sus fans que le escribieran curiosidades de ellos.

“Les voy a contar 10 curiosidades que no conocen sobre mí. Quiero leer alguna de ustedes o si comparten una conmigo”, escribió la modelo en el inicio de su mensaje.

A Melina Ramírez le gusta la comida quemada

Y posteriormente comenzó a revelar que le gusta la comida quemada, que “se saca las yucas”, no tolera nada caliente, habla italiano, y que come mucho, afirmando que no cono mujer que coma más que ella.

“1. Me encanta la comida quemada, la evito porque no es bueno, pero me encanta sobre todo el queso y la arepa quemada. 2. Me saco las yucas en especial las del cuello y espalda. 3. No tolero nada tan caliente, le pongo hielo a la sopa, al café… 4. Parlo un po' d'italiano, aunque mi sueño es aprender a hablar francés. 5. No conozco una mujer que coma más que yo (es en serio, solo que como saludable)”, escribió Melina.

Melina Ramírez sabe chiflar

El mensaje continuó y la modelo caleña continuó revelando más curiosidades de ella, así que confesó que no le gusta el sonido del icopor, ni las películas de terror, que sabe chiflar, que le gusta escribir y estudiar.

“6. No soporto el sonido del icopor, me erizo horrible (de solo imaginarlo)”, “7. Sé chiflar durísimo, desde muy pequeña, mi papá me enseñó. 8. Me da pavor ver películas de miedo. No veo porque me dan pesadillas.9. Me gusta mucho escribir. He tenido revelaciones durmiendo, cuando me despierto las escribo 10. Me encanta estudiar: estoy estudiando actuación, estoy estudiando para ser Health coach, a veces tomo clases de canto y de ukelele”, escribió Melina Ramírez.

