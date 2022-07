Melina Ramírez enterneció con fotos y dedicatoria para Salvador

La presentadora y empresaria caleña Melina Ramírez sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar la divertida y lujosa manera en que celebró el cumpleaños número cuatro de su primogénito Salvador Carvajal. Recordemos que fue con un viaje a Disney junto a su prometido, el actor Juan Manuel Mendoza, (quien también llevó a su hija Valeria) que la valluna celebró la vuelta al sol de su pequeño.

Desde luego, este viaje estuvo documentado en las redes personales de la también modelo y de Juan Manuel, quienes mostraron los exquisitos planes y platillos que probaron en su viaje.

Más allá de las aventuras que vivieron en dicho parque, fue un tierno carrete publicado por la mujer en su Feed de Instagram el que llamó particularmente la atención de los internautas, no solo por los personajes sino por la conexión que tienen como madre e hijo y por la tierna dedicatoria que esta le hizo.

"Juntos… Hasta el infinito y más allá

No se imaginan lo que ha sido este viaje con Salva, una conexión aún más especial de mamá e hijo. Verlo feliz saludando a sus personajes favoritos, esa inocencia me enamora perdidamente

Pd: Vean la última foto, no podía creer que ahí estuviera un Woody de ese tamaño", fueron las palabras con las que Melina describió su post.