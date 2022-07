Melina Ramírez reaccionó a la estafa de la que fue víctima Tatán Mejía

La presentadora Melina Ramírez se encuentra por estos días disfrutando de unas merecidas vacaciones en Disneyland junto a su pequeño hijo Salvador, producto de su relación con el deportista profesional Mateo Carvajal, pero aprovechó un momento para referirse a la estafa de la que fue víctima el participante de MasterChef Celebrity Tatán Mejía.

Resulta que el motociclista profesional reveló a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de dos millones de seguidores, que hace un tiempo se le había dañado su tablet, pues esta se le había caído ocasionando que su pantalla se rompiera, por lo que decidió tomar la decisión de buscar una nueva por internet.

Para ahorrarse el tiempo de ir hasta un local para adquirir una nueva, Tatán decidió realizar la compra por medio de una página de Internet, pues esta modalidad ha venido tomando fuerza desde que inició la pandemia por Covid-19 que azotó al mundo entero. Sin embargo, lo que el deportista nunca imaginó era que iba a ser víctima de una estafa.

Y es que cuando recibió el paquete en la portería de su casa se llevó la sorpresa que lo que venía en el interior de la misma no era su esperada tablet, sino una tabla de cocina en madera envuelta en papel vinipel.

Al enterarse de lo que le había pasado al motociclista, Melina sacó un espacio de sus vacaciones para pronunciarse al respecto y enviarle un mensaje de ánimo a su gran amigo, por lo que desde las instalaciones de Disneyland, Melina apareció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores.

“Cambiando de tema. Aquí que estaba chismoseando en redes, hace rato no me metía. Que risa la historia de Tatán Mejía, que de malas y lo peor es que eso pasa mucho cuando uno compra por Internet (…) Está muy chistoso lo que le pasó, pero bueno, ya que está cocinando tanto me hace el favor le saca provecho a esa tabla y consienta a Male”, manifestó la hermosa mujer.