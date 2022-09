Melina Ramírez contó si le deben una cuenta en el amor en una relación pasada

Mucho se ha dicho en redes sociales sobre la idílica relación entre Juan Manuel Mendoza y la hermosa presentadora y modelo Melina Ramírez.

Y es que en varios medios de comunicación de hecho se habló recientemente de una posible crisis o hasta ruptura de la bella presentadora quien estuvo presente hace algunos días en un evento en Bogotá y para dejar ese tema atrás y hablar de frente, Melina nos contó en exclusiva la realidad de su actual relación.

En medio del lanzamiento del más reciente sencillo de la agrupación Siam, la hermosa modelo se dejó ver con su galán Juan Manuel Mendoza y nos contó cómo van y si hay planes de boda recientemente.

Nosotros estamos comprometidos, pero todavía no tenemos fecha de la boda. Vamos muy bien, estamos muy felices, la relación manejándola como muy privada, muy tranquila, ya como que, tantos aprendizajes en la vida, ya estamos en una etapa muy tranquila pero muy enamorados

Respondió claramente Melina mientras su novio estaba acompañándola con cariño en este evento de amigos al que fueron invitados.

La cuenta, fue el sencillo del dúo bogotano que le ha llegado a muchos con sus letras, precisamente le preguntamos a la hermosa Melina si en sus relaciones pasadas tiene cuentas pendientes, y es que muchos la ven feliz y realizada después de tener que decirle adiós a una relación que no pudo seguir por diversas razones con el padre de su hijo, Mateo Carvajal.

Yo creo que no, yo creo que todo es tan perfecto, yo tengo una visión muy romántica en el tema. Por supuesto hay relaciones que no funcionan y no se dan tal y como uno piensa o como uno quisiera y en teoría hay cuentas por saldar, pero en mi visión personal, todo es perfecto tal y como sucede, cada relación te enseña algo, bueno, malo, de eso aprendes y avanzas.