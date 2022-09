La divertida excusa del hijo de Mateo Carvajal para no ir al jardín

Hace pocos días, el deportista Mateo Carvajal dejó ver en sus redes sociales el gran reencuentro que tuvo con su pequeño hijo Salvador. Y es que como muchos saben, él y la presentadora Melina Ramírez terminaron su relación hace varios años, pero comparten el amor y la compañía de su hijo.

Por lo que cada vez que Mateo Carvajal se ve nuevamente con su pequeño siempre tiene sorpresas y regalos extraordinarios para él. Y en esta ocasión no fue diferente, ya que muchos juguetes y diversión lo esperaron junto a su papá.

Pero no siempre es alegría, por eso, las más recientes historias del deportista e influenciador dejaron ver que tenían una conversación muy seria sobre su destino educativo. Y es que Mateo Carvajal le contó a su hijo Salvador que había recibido una llamada de su maestra, preguntando por qué no había ido al jardín.

Ante esta gran pregunta y sabiendo que estaba siendo grabado por su papá, el creativo Salvador no dudó en decirle el mensaje que debía hacerle llegar a su maestra, y es que él no iba al jardín porque estaba ocupado. Ante esta respuesta su papá le preguntó, que en qué podía estar muy ocupado para no ir al jardín y él le dejó saber que era haciendo “trabajos con mi papá”.

Esto le generó risas a su papá y también a los cientos de personas que vieron su video, donde luego Mateo Carvajal le pide que no diga esas cosas y que va a llamar a la maestra, pero justo ahí Salvador grita pidiendo auxilio.

Lo cierto es que el pequeño Salvador ha demostrado ser muy pilo, inteligente y con muchas habilidades que sorprenden a todos y esto es muestra de la gran educación que recibe en casa, con sus padres y en la escuela.

Un niño destacado

Y es que para muestra los videos que luego Mateo Carvajal mostró en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Salvador, según su papá, quitando su primer pelo de la barba y celebrando por eso, pero como si fuera poco, Salvador decide dejarle claro a su padre que tanto él como Mateo había quedao “muy guapos, papá”.

No cabe dudas de que Salvador es un niño lleno de muchas virtudes y que tanto a su padre, Mateo Carvajal, como a su madre, Melina Ramírez, los llenan de orgullo y de mucha admiración verlo crecer tan inteligente y divertido.

