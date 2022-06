Mateo Carvajal compartió conmovedor video junto a Salvador

El deportista profesional Mateo Carvajal y la presentadora Melina Ramírez conformaron hace algunos años una de las parejas más queridas y sonadas de la farándula nacional, que tras un tiempo de relación y un embarazo de por medio, llegó a su fin de manera sorpresiva. Sin embargo, desde entonces, han mantenido una admirable y sana relación como padres al compartir la custodia de su pequeño hijo Salvador.

Recordemos que el pequeño, aunque vive con la presentadora, comparte varios días al mes con su padre, quien se encarga que las aventuras y risas no falten durante este tiempo. De hecho, en estos momentos, Salvador y Mateo se encuentra compartiendo tiempo juntos tras la clausura escolar del pequeño.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el deportista publicó un conmovedor audiovisual en el que se le ve ejercitándose junto a su pequeño hijo Salvador mientras de fondo suena la canción que el cantante de Champeta Mr. Black compuso para su hijo tras su fallecimiento.

“Te amo campeón de papá. Me llenas el corazón de felicidad completa! Verte me inspira y me hace sentir grande, mis lágrimas por ti siempre serán de admiración y alegría. Acá esta tu papá y tu mi mejor amigo para siempre!”, escribió el deportista junto a la publicación.