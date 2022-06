Mateo Carvajal y su novia se sacaron los trapitos al sol

El creador de contenido y deportista antioqueño Mateo Carvajal aprovechó sus más recientes historias de Instagram para hacer múltiples confesiones de su pareja en una dinámica de preguntas propia, que consistía en revelarle a los seguidores cosas que ellos no conocieron del otro. Stephanie por su parte, detallaría aspectos de Mateo y viceversa.

El primero en confesar algo sobre el otro fue el deportista, quien lanzó como primer dato el origen natal de su novia, quien nació en Bello, Antioquia y no en Medellín como muchos pensaban. Posteriormente, Stephanie expuso un detalle bastante personal de Carvajal, quien supuestamente no se baña nunca para ir a entrenar, a lo que esté comenzó a desmentirla.

Para desquitarse, Mateo comenzó a subir la intensidad de sus confesiones al revelar supuestos comportamientos "tóxicos" que tiene su novia, como revisarle el celular cuando cree que este no se dará cuenta.

"Yo no sé si sea normal, pero Stephanie siempre me descuido me coge el celular para revisarme mis redes sociales y mi WhatsApp, ¿si o no?, ¿dígame que nunca lo ha hecho?" preguntó Mateo a lo que su novia reiteró que nunca y más bien aprovechó para contar que Mateo si lo hace, ya que ella varias veces descubre que su celular está en un lugar diferente a donde ella lo ha dejado.