Mateo Carvajal respondió a fan que lo tachó de “mantenido”

El deportista profesional Mateo Carvajal es uno de los influenciadores que no solo destaca por su contenido fitness sino también por su rol como padre del pequeño Salvador, fruto de su relación con Melina Ramírez, e incluso por sus polémicas declaraciones sobre su hermosa novia Stephanie Ruíz quién, según él, suele darle comodidades que no cualquier mujer le brindaría.

Recientemente el deportista compartió una serie de videos por medio de sus redes sociales en donde revela las diferentes comodidades que su novia le da para que no pase necesidades y siempre esté presentable ante los demás.

“Hey, hace ratico yo les quería decir esto, ¿Saben por qué ya no estoy grabando desde mi apartamento donde antes me encontraba? Porque la flaca ahora me mantiene y me mantiene una chimb*. Por ejemplo, ¿Se acordaban de mi nevera? Perdón, uy, ahora sí visitas. Adelante, bienvenidos, qué quieren tomar, qué van a comer. Con muchísimo gusto”, inicia comentando el hombre mientras enseña la nevera del apartamento de su novia, el cual se encuentra repleto de alimentos y bebidas.

LA RESPUESTA DE CARVAJAL A UNA SEGUIDORA

Sin embargo, este contenido parece no haberle gustado a más de una seguidora ya que el hombre se pronunció horas después por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram para manifestar que él no obligaba a su novia a darle nada y que ella era muy generosa.

“Hey, señoras, tranquilas, no es que Stepha me dé todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar. Se le debe querer. Se le debe cuidar. Contemplar. En lo económico, en lo emocional”, manifestó por medio de una de sus historias en esta red social.

Sin embargo, esto no quedó allí ya que una de sus seguidoras le manifestó que era muy ridículo por decir ese tipo de cosas que para ella al parecer no tenían sentido. Ante esto Mateo decide contestarle con un mensaje que tapó con varios emojis riendo y una corta frase: “Sufre envidiosa”.

Al recibir este mensaje, la mujer no se quedó callada y decidió enviarle una corta nota de voz en el que le comunicaba su opinión al respecto y en donde lo tachó de “mantenido”.

“Si te parece muy orgulloso ser un mantenido, pues siga siendo un mantenido. A mí no me gustaría que me mantuvieran, muchas gracias. No hay nada como ganarse la vida uno mismo”, respondió la mujer, quien nuevamente recibió una respuesta negativa por parte del influenciador: “Adiós bruja mavada”.

