Novia de Mateo Carvajal lo sorprendió con inesperado regalo tras su cirugía

Luego de que el deportista Mateo Carvajal anunciara por medio de sus redes sociales que pronto llevaría a cabo un nuevo retoque estético en su rostro para que este se viera más definido, su novia Stephanie Ruiz le tenía preparada una sorpresa para cuando saliera del quirófano.

Si bien Mateo ya se había realizado una pequeña cirugía en esta zona de su cuerpo, quiso realizar una nueva intervención, el pasado miércoles el deportista profesional quiso realizarse un retoque en su nariz para que los costados de esta se vieran más finos.

“Me voy a operar la nariz con Andrés Rivera. Yo ya me había hecho una rino con él, nos fue muy bien, quedó muy bien. Lo que me voy a hacer no sabía que se podía hacer, un retoque nasal, un ajustesito, una cosa pequeña, sutil”, manifestó en aquella ocasión.

De hecho, según palabras del profesional que realizó este procedimiento explicó que no era algo complejo ya que solo debían realizar una pequeña fractura para poder definir muy bien la nariz.

Luego de que finalizaran con esta sencilla intervención, el deportista apareció nuevamente en sus redes sociales para comentar que ya se encontraba en la comodidad de su hogar y compartir con sus seguidores el inesperado regalo que su novia le tenía en el lugar.

“Hey, señores. Parce, la flaca mía es tan especial que a veces me hace sentir como todo guaricho. Me estaba esperando con flores. Ahí me consignó. Me dijo, ey amor, te dejé un regalito para que te gastes con tus amigos. Y yo, uy amor, (se tiene que hacer uno el loco), no mi amor cómo se te ocurre, pues como qué pena… ¿Pena? Se los voy a recibir pues porque qué pena decirle que no”, expresó el deportista.