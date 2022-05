Mateo Carvajal presumió las comodidades que le brinda su novia

El deportista profesional Mateo Carvajal es uno de los influenciadores que suele compartir diverso contenido relacionado a mundo fitness, pero también por compartir momentos junto a su pequeño hijo Salvador o su novia Stephanie Ruiz.

En esta ocasión el joven apareció por medio de sus redes sociales para comentarle a sus seguidores cómo iba su recuperación luego de haberse sometido a un nuevo retoque estético en su rostro días atrás.

“Hey, people, buenos días. Bueno, así va la evolución. Miren que maric* tan de malas, miren lo que me pasó. Usted ve el ojo normal sí o qué y miro así… Juepu** se me estallaron como unos vasitos internos (del ojo)”, comentó el hombre mientras enseñaba cómo se encontraba su ojo derecho.

LAS COMODIDADES QUE STEPHANIE LE BRINDA A MATEO

Aunque no se sabe si es broma o es real, Mateo aprovechó el momento para revelar el por qué no había vuelto a grabar contenido desde su casa, sino desde la casa de su actual novia Stephanie.

“Hey, hace ratico yo les quería decir esto, ¿Saben por qué ya no estoy grabando desde mi apartamento donde antes me encontraba? Porque la flaca ahora me mantiene y me mantiene una chimb*. Por ejemplo, ¿Se acordaban de mi nevera? Perdón, uy, ahora sí visitas. Adelante, bienvenidos, qué quieren tomar, qué van a comer. Con muchísimo gusto”, inicia comentando el hombre mientras enseña la nevera del apartamento de su novia, el cual se encuentra repleto de alimentos y bebidas.

El deportista también reveló que su novia le prestaba sus vehículos para que se desplazara para donde él quisiera. Además de comprarle ropa para que no tuviera que ir hasta su casa para cambiarse.

“¿Qué no tengo en qué irme para el gimnasio? La flaca resuelve, y me dice, ¿En qué se quiere ir hoy? Entonces pues con mucha pena yo escojo el más sencillo, porque me da pena pues abusar”, comenta Mateo mientras enseña los vehículos.

Además, reveló que la mujer no solo le compra ropa sino también accesorios de buena calidad, y que también le da dinero para que no ande sin efectivo.

“Yo antes me ponía de esas cadenas que usted se bañaba tres vececitas y le quedaba el pedazo de óxido ahí marcado en el cuello, ya no señor, ya la flaca: Hey, usted se tiene que ver bien, venga y ole regalo esta cadenita (…) Una vez me decía como: Hey, trata de no andar pelado (sin dinero), uno nunca sabe, para que resuelva”.

