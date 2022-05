Mateo Carvajal sorprendió con retoques estéticos en su rostro

Como todos sabemos no solo las mujeres del mundo del entretenimiento buscan verse hermosas y cómodas con sus aspectos físicos, sino también los hombres, quienes cada día buscan verse como siempre lo han soñado.

En esta ocasión, es el deportista profesional Mateo Carvajal quien quiso realizarse un retoque estético en su rostro para que este se viera más definido. Si bien el hombre ya se había realizado una pequeña cirugía en esta zona de su cuerpo, quiso realizar una nueva intervención.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram Mateo compartió con sus seguidores la noticia de que realizaría un retoque en su nariz para que los costados de esta se vieran más finos y le pidió a su doctor explicar en qué consistía este nuevo procedimiento.

“Hey people les quería contar un chismesito. Bueno, mañana me voy a operar la nariz con Andrés Rivera. Yo ya me había hecho una rino con él, nos fue muy bien, quedó muy bien. Lo que me voy a hacer no sabía que se podía hacer, un retoque nasal, un ajustesito, una cosa pequeña, sutil”, explicó el joven.