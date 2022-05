Mateo Carvajal presumió una vez más las comodidades que le brinda su novia

El deportista profesional Mateo Carvajal es uno de los influenciadores que suele compartir diverso contenido relacionado a mundo fitness, pero también momentos junto a su pequeño hijo Salvador o su novia Stephanie Ruiz quién, según él, suele brindarle varias comodidades que no cualquier mujer le brindaría.

Así lo demostró días atrás al presumir varios de los obsequios y atenciones que la bella mujer le brindaba desde que se volvieron pareja.

“Hey, hace ratico yo les quería decir esto, ¿Saben por qué ya no estoy grabando desde mi apartamento donde antes me encontraba? Porque la flaca ahora me mantiene y me mantiene una chimb*. Por ejemplo, ¿Se acordaban de mi nevera? Perdón, uy, ahora sí visitas. Adelante, bienvenidos, qué quieren tomar, qué van a comer. Con muchísimo gusto”, contó en aquella ocasión.

Esta declaración ocasionó que varios internautas lo criticaran y hasta lo tacharan de mantenido, así lo dejó ver en una de sus historias de Instagram, en donde publicó una breve conversación con una de sus seguidoras.

“Hey, señoras, tranquilas, no es que Stepha me dé todo y me mantenga. Es que a ella le nace colaborarme, porque al hombre se le debe ayudar. Se le debe querer. Se le debe cuidar. Contemplar. En lo económico, en lo emocional”, manifestó por medio de una de sus historias en esta red social.

MÁS COMODIDADES POR PARTE DE SU NOVIA

Ahora, varios días después de este altercado y sin importarle nada, Mateo volvió a aparecer en sus redes sociales para comentar una vez más que su novia continuaba patrocinándolo en sus salidas.

“Hey mujeres, un mensajito, cuiden, valoren a sus hombres como si fueran un gran tesoro. Miren mi flaca tan linda, me vine a un evento y me mandó a dos muchachos, a dos trabajadores de ella solamente para que me cuidaran, por si tenía algún tipo de altercado, para que ellos me llevaran el bolso, para que me cuidaran de pronto de otras mujeres que a veces se quieren pasar, pero es porque ella me cuida y me ama”, comentó el deportista.

En esta ocasión, el hombre se encontraba en un almacén de motos y aprovechó para decirle a su novia que una de esas sería un excelente regalo de cumpleaños.

“Y lo mejor de todo, es que me va a dar la cuota inicial, escuchen bien, disque para que me diera un regalito, una motico. Voy a ver unas opciones y ya les voy a mostrar a ver de qué me antojo. Muchas gracias mi flaca”, comentó Mateo para posteriormente enseñar algunas de las motos que se encontraban en el lugar.

