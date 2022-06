Mateo Carvajal divirtió a comparar los productos de su baño con los de su novia

El creador de contenido y deportista profesional Mateo Carvajal no solo destaca en las redes sociales por su contenido fitness o por compartir diversos momentos que pasa junto a su hijo Salvador, producto de su relación con la hermosa presentadora Melina Ramírez, sino también por su polémico noviazgo con Stephanie Ruíz.

En esta ocasión, el joven atleta reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores una realidad que muchos hombres suelen afrontar, y es que como mucho saben las mujeres suelen cuidar más su cuerpo no solo por medio del ejercicio sino también con el uso de productos de belleza.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el creador de contenido compartió una serie de videos en los que dejó en evidencia la cantidad de productos que su novia utiliza para su cuidado personal.

“Miren la flaca que exageración. ¿Qué esto, Dios mío? Un producto para cada folículo del perlo, no, no, no, es que esto no acaba acá. Miren qué impresión. ¿Qué? Parce, ¿Quieren ver mi baño?”, comienza relatanto el deportista mientras enseña todos los productos que Stephanie tiene en su baño.