Mateo Carvajal conmovió con video de crecimiento personal

El creador de contenido y deportista Mateo Carvajal sorprendió a sus millones de seguidores en las últimas horas al compartir una serie de herramientas de crecimiento personal, basado en sus propias experiencias personales. Para ello, comenzó relatando cómo recibía las cosas que le llegaban a su vida, independiente a que fueran buenas o no.

Cuando llega a mi vida un reto, llegó una dificultad o una situación dificil, yo siempre voy a tener dos opciones, o reacciono con rabia o miedo, como les decía anteriormente, así sea justificado las cosas que me hicieron, yo puedo decidir seguir con ira, actuando con rencor, con miedos o dudas, o paralelamente yo puedo vivir la otra parte de la misma película, soltando y si me toca perdonar, perdono y yo suelto, cuando uno vive esas dos pelíulas uno tiene que mirar en cuál de esas dos uno está ubicado

Según Mateo, eso sirve para abrir una infinidad de caminos que darán como resultado esa semilla que cada uno sembró de acuerdo a sus acciones y palabras. El objetivo de esas decisiones no es complacer a terceros, sino actuar bajo el tipo de sentimientos y raciocinio que cada uno tiene, para lograr los objetivos personales que se desean.

Recordó la importancia de manifestar, de ceder, de perdonar y dejar ir esos elementos negativos que cada uno tiene, para darle paso a ese trabajo, a esa persona, a ese dinero, a esos sueños que anhela cumplir, silenciando los ruidos internos y externos que intentan decirle a cada persona que "no será capaz de lograrlo".

Depende de usted, si de este segundo en adelante usted decíde cambiar el chip, si se enfoca en lo malo o hace el esfuerzo de tratar de ver lo bueno, de soltar, de perdonar y si en este momento yo no estoy viendo los resultados o no veo las cosas que puedan llegar porque es un panorama completamente oscuro, se los juro que ustedes van a manifestar cosas que ustedes dicen "¿qué es está locura?" nosotros tenemos la capacidad de manifestar milagros todos los días, no es que de vez en cuando me pasó una cosa buena o me dieron una buena noticia, cree usted esa propia realidad.