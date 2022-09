Martina La peligrosa reveló el regalo más raro y triste que le han hecho

Martina La Peligrosa es una de esas cantantes que suele ser muy activa en las redes, donde usualmente no solo enamora con su talento, sino también con las atractivas fotografías que suele publicar, además de los comentarios que suele hacer sobre diferentes temas.

Pero recientemente, la intérprete de “Cafecito para dos”, se sinceró y activó la herramienta de preguntas para responder a cuestionamientos relacionados a su cumpleaños, teniendo en cuenta que el pasado 20 de septiembre cumplió 36 años de edad.

El regalo más raro que ha recibido Martina La Peligrosa

Fue en ese momento en el que uno de sus más de dos millones de seguidores que la cantante tiene en su cuenta oficial de Instagram, aprovechó para preguntarle por el regalo de cumpleaños más raro que ella ha recibido.

“¿Cuál es el regalo más raro que te han hecho?”, preguntó uno de los fieles seguidores de Martina “La Peligrosa”.

Y por supuesto, la bella y talentosa cantante no tuvo ningún inconveniente en responder, y lo hizo, recordando algo que le regalaron, no por motivo de su cumpleaños sino por una fecha especial, cuando una expareja la llevó a un restaurante y en ese lugar decidió poner fin a la relación.

“Mi regalo de vida, porque o fue en un cumpleaños, más raro que me han hecho es que me llevaron a un restaurante de pollo y ahí me terminaron, gracias boqueroso”, respondió Martina en una de sus historias de Instagram

Martina La Peligrosa celebró sus 36 años

La cantante estuvo de celebración el pasado fin de semana, cuando su novio Daniel Caballero la invitó a cenar, pero fue recibida, sorpresivamente, por muchos de sus amigos, además Martina recordó, como conoció al amor de su vida.

“Yo iba a cenar con sólo con él, pero en realidad era una sorpresa que me preparó…estaban ahí todos mis amigos del alma (faltaron algunos) Así como cuando hace un año sólo fui por un tatuaje y terminé encontrando al amor de mi vida y de todas las que vengan… Gracias vida mía @danielcaballerotattoo, A mis amigos gracias por cantarme el peor cumpleaños de la historia, nunca lo olvidaré jajajajajaja lojamo!”, escribió la artista al publicar un video de su fiesta sorpresa.

