Mariam Obregón y Happy confirmarían su relación con este video

Desde hace varios meses, la influenciadora venezolana Mariam Obregón viene dando de qué hablar porque se veía en una nueva relación amorosa, y aunque ella no quiso dar detalles, más de uno decidió hacer sus propias investigaciones en redes y ver que ella y el cantante urbano Happy tendrían una relación.

Lee también: Aida Victoria y Mariam bregón hicieron picantes confesiones

Sin embargo, ninguno de los dos quería dar el primer paso para hacerlo público, pues vale la pena destacar que ella tenía una relación con el también influenciador Sebastián Gómez, y él tenía una relación que se veía muy estable y llena de amor con la entrenadora Silvy Araujo, pero ambos terminaron estas y al parecer el amor empezó a estar en ellos dos.

Y aunque en viajes, con amigos en común y más detalles, muchos empezaron a sospechar que estaban juntos, fue hoy cuando Mariam Obregón decidió hacer pública, a su manera la relación que tiene con el cantante.

Sí, en sus historias de Instagram, la también modelo venezolana quiso responder varias preguntas de sus seguidores sobre su nueva relación, pero antes decidió publicar una foto rápida con su novio, y al mismo tiempo aseguró que ella no iba a dar muchos detalles, porque quería que el tiempo pasara y que además para el concepto de ella “quien come cayado, come mejor”.

Lee también: Las fotos de Mariam Obregón que subieron la temperatura en redes

Sin embargo, pese a las preguntas que donde él joven no apareció, pero sí se escuchó su voz, todos quedaron asegurando que se trabaja del cantante urbano Happy Música. y no hizo falta que apareciera, con su voz más de uno supo que era él.

Además, ella respondió que él era cantante, y él también resaltó cómo se conocieron, lo que más le gusta de ella, y todos los planes que tienen juntos, pues según Mariam Obregón, Happy quiere casarse, ponerle anillo, vivir con ella y más.

Lee también: Las fotos de Mariam Obregón que subieron la temperatura en redes