La particular comparación de Margarita Muñoz sobre su salud mental

Margarita Muñoz es considerada como uno de los rostros más bellos de la televisión colombiana, son cientos los elogios que recibe a diario a través de redes sociales con respecto a su gran belleza.

La protagonista de Dejémonos de Vargas ha logrado sorprender y encantar a millones de colombianos con su papel de Valentina Restrepo, un papel que ha mostrado una nueva faceta de la actriz al representar a una mamá moderna, empoderada y audaz.

Esta talentosa actriz que es recordada por su papel de "Pilarica" en la recordada producción de "Los Reyes"; sorprende constantemente en redes sociales con sus atractivas fotografías e inspiradores mensajes que las acompañan.

Muestra de ello fue una reciente publicación con la que divirtió y puso a debatir a cientos de sus seguidores con una jocosa comparación.

Margarita Muñoz comparó sus uñas con su salud mental

La talentosa actriz decidió compartir con sus más de 1,1 millones de seguidores un llamativo retrato de su rostro a la luz del sol mientras toma una bebida en un pocillo, aunque la foto es encantadora a simple vista y sus ojos se roban todo el protagonismo, la actriz hace alusión al estilo de sus uñas.

La actriz decide comparar el estilo de sus uñas que lucen algo desarregladas y con el esmalte gastado con su salud mental, colocando una jocosa y divertida frase célebre.

Dicen que como traes tus uñas es como tienes tu salud mental.

Esta comparación causó revuelo en sus seguidores, quienes aprovecharon la caja de comentarios para empezar a debatir sobre la reflexión que hacía la actriz y expresar divertidos comentarios. Tambien, aprovecharon para dejarle halagadores piropos.

"Pues estoy en la inmunda; Estamos bien no?; . antes de leer ya le había hecho zoom a tus uñas; estoy jodida; no, tú estás muy cuerda; Ahora lo entiendo todo; te acompaño los sentimientos; Preciosa hermosa; esos ojitos lindos irradian armonía; Yo mire tus ojos, no tus uñas; uuy estamos iguales; Mi diosa coronada; Están lloviendo estrellas o solo tú caíste del cielo".

