¿Se separó de B King? Marcela Reyes rompió su silencio

Desde hace varias semanas, los rumores de una supuesta separación o crisis matrimonial entre Marcela Reyes y B King se han hecho latentes, por la supuesta distancia que muchos han evidenciando en redes sociales, pese al poco tiempo que llevan de casados.

Para aclarar este y otros interrogantes, la antioqueña habilitó la famosa dinámica de preguntas, donde respondió sin pelos en la lengua, cualquier tema sobre el que sus millones de seguidores quisieran saber.

"Te dejaste con B King" y "te separaste", fueron las preguntas más reiteradas según Marcela, quien afirma no entender qué pudo generar estas especulaciones, a las que quiso darles fin.

"Bueno les cuento que sí, la verdad decidímos darnos un tiempo, no ha sido fácil, pero sí", respondió la paisa.

Sin embargo, fue cuestión de segundos para que se soltara en risas y confirmara que solo fue una broma y que por suerte, están mejor que nunca, que no entiende por qué tantos internautas le interrogan sobre lo mismo, pero que para tranquilidad de su relación y sus fanáticos, su matrimonio está más que bien.

Añadió que se ha mostrado un poco ausente de publicaciones de su esposo, porque ha estado concentrada en compromisos laborales, pero que contrario a lo que muchos imaginan, ellos permanecen casi que 24/7 juntos, "somos unas garrapatas, no nos despegamos, todo el tiempo estamos juntos, solamente que no lo muestro por acá", aclaró.

¿cómo maneja la relación de su esposo y su hijo?

También aprovechó la dinámica, para contar que aunque su relación no es la más amistosa con el padre de su hijo, si trata que sea lo más sana posible, y espera mantenerla así "desde que se porte muy bien con mi hijo, va tener una mujer muy tranquila por estos lados". También habló sobre la relación de Valentino, con su actual pareja, confirmando que no permite que este lo regañe, pero que no tiene objeción en que le hable desde el amor y el respeto, si quiere enseñarle que algo no está bien.

Culminó contando que no se considera una mujer celosa, ya que aunque sabe que su pareja es muy apuesto, tiene muy claro lo que ella ofrece como mujer y confía en la relación que han construido.

