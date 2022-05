Con emotivos videos, Marcela Reyes resaltó la valentía de su mamá

La Dj antioqueña Marcela Reyes se sumó al homenaje público del día de la madre para su progenitora, a quien no solo considera la mejor mamá sino la mejor abuela del mundo, no solo por lo que sembró en ella, sino por las luchas que ha ganado en términos de salud.

Desde luego, la imagen preocupó a sus más fieles fanáticos que de inmediato se mostraron intrigados sobre el clip, a lo que Marcela aclaró que sabe que es una imagen muy fuerte y que precisamente por ello nunca quiso mostrarlo ni hablarlo públicamente, sin embargo, reiteró que ahora quiso hacerlo para resaltar la mujer tan valiente que tiene como mamá, a quien ha visto en varias situaciones a punto de decaer, pero como toda una luchadora, vuelve y se repone.

Por ello, aprovechó este Día de las Madres para homenajear su tenacidad, para recordarle lo orgullosa que se siente de ella, el gran amor que le tiene y sobre todo, para recordarle lo agradecida que está por tenerla como mamá y por lo magnífica abuela que ha sido con su pequeño.

Hoy públicamente quería decirle a mi mamá que la amo con todo mi corazón, que deseo que diosito nos siga bendiciendo con su presencia, que no hay nadie que desempeñe el papel de abuela mejor que ella y pues el papel de mamá, te amo mami, feliz día y a todas esas mamás que me siguen a todas esas reinas hermosas feliz día, que hoy me las estén consientiendo demasiado, me las llenen de amor, ustedes, nosotras, nos merecemos lo mejor