Marcela Reyes se despachó contra Dj Pereira tras sus declaraciones

La Dj Marcela Reyes no se quedó callada y le respondió a su colega Dj Pereira luego de que este expresara su malestar debido a que la artista asegura que Guaracha Land en Colombia es de ella, cuando él afirma que él fue el creador de dicha marca.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, Marcela contestó tras las declaraciones del artista en entrevista con “Dímelo King”.

“No me has visto solo una vez, me has visto varias porque en varios de mis shows en Estados Unidos has sido mi telonero.

Un hombre caballeroso y con los pantalones bien amarraditos jamás se refiere mal a una mujer o ve como competencia a una mujer y me he dado cuenta por medio de muchos empresarios que les dices que no me contraten ¿en qué te afecta a ti que me contraten?.

El guaracha land en Colombia es mío, es mi marca registrada, ósea que aquí el que no sabe de qué habla, eres tú y por último tengo para decirte, porque sí me he informado que dices mucho en Estados Unidos que eres el rey de la guaracha ‘mi amor tú no eres el rey de la guaracha, rey de la guaracha Fumaratto, Dasten’ que desde hace muchos años, cuando esto inició, desde Colombia se han encargado de expandir el género a nivel internacional, que llenan no solo en Colombia y en Estados Unidos, sino en Chile, Panamá y en muchos países.

No me veas como competencia, no vea rivalidad conmigo que te tengo tres cosas de ventaja esta (se señala la cabeza), estas y estas (se señala su busto y cola).

Después salen y dicen que es una, no. El que está quieto se deja quieto”, aseguró Marcela.