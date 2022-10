La reacción de Marcela Reyes al saber que a su hijo le gusta Yina Calderón

Marcela Reyes es una mujer muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma en la cual suele ser bastante activa, pues, a través de esta plataforma digital comparte varios momentos de su vida personal y profesional, en donde siempre resalta y presume el amor por su hijo, esposo y por su trabajo.

Precisamente, la Dj fue tendencia en las últimas semanas tras una fallida broma del creador de contenido Javier Cardona, quien, decidió en complicidad del esposo de la Dj, pintarle su lujoso vehículo Porsche, con la mala suerte que la pintura que le aplicó no pudo quitársela debido a la composición de la pintura del coche deportivo.

No obstante, aunque, en su momento la Dj llegó a expresar que si su amigo no le respondía iba a tomar acciones legales, en los últimos días compartieron un video en el que explicaban cómo habían solucionado el inconveniente y si volvería a ser o no amigos.

Mira también: Marcela Reyes y Javier Cardona dieron detalles del problema con el Porsche

Tras todo este revuelo, la Dj está retomando su contenido con total normalidad en redes sociales, en donde su amor de madre y su hijo Valentino tiene un gran protagonismo, muestra de ello fue un video compartido por Marcela recientemente en el que su hijo le hacía una particular confesión.

Valentino le confiesa a Marcela Reyes que quiere casarse con Yina Calderón

La Dj compartio en las historias de Instagram el momento en el que se disponía a llevar a su hijo al colegio, por eso, muestra como lo está educando para que sea un hombre caballero y atento con las mujeres, posteriormente, muestra cuando en medio de una conversación su hijo le revela que quiere ser esposo de la influencer y empresaria Yina Calderón.

Tras la revelación Marcela, no duda en expresar su sorpresa ante la confesión de su hijo y por eso decide indagarle sobre ese particular gusto por la también Dj de Guaracha.

¿El esposo de quién?, le pregunta Marcela, a lo que Valentino le responde: de Yina Calderón, seguido la Dj le pregunta: ¿Por qué te enamoraste de Yina? ¿Qué te gusta de ella?, a lo que Valentino le responde: Porque es artista y me gusta el cabello de ella.

Marcela, ante la respuesta de su hijo, no tiene otra que tomarlo de buena manera y expresar que ahora sería suegra de Yina.

Vea pues, ahora resulta que soy suegra de Yina Calderón.

No obstante, el menor le confiesa que también hay otra mujer que le gusta, y que sería su novia, algo que, hace que, la Dj le resalte que solo puede tener una novia, sin embargo, el menor le resalta que una era su novia y la otra su esposa, por eso, Marcela entre risas le explica que el deber ser, es tener una sola pareja para amarla y respetarla.

¿Cómo así qué tienes otra mujer? Tenemos que tener una conversación muy seria, tienes que escoger a una de las dos, solo se puede tener una novia para respetarla y amarla.

Tras ver la reacción de Valentino, en la que muestra que no está tan de acuerdo con lo que dice su mamá, la Dj expresa que se viene un largo camino con su hijo, pues, ha notado que es algo coqueto.

Es un coqueto, creo que tendré mucho trabajo estos años siguientes con mi hijo.

No te pierdas: Marcela Reyes revela cómo está su relación actual con Yina Calderón