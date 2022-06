Marcela Reyes reveló las complicaciones que tuvo su relación con B King

La creadora de contenido y dj antioqueña Marcela Reyes aprovechó gran parte de sus historias, para sincerarse con sus millones de seguidores sobre un tema del que poco o nada se había referido anteriormente. Se trata de la crisis de pareja que vivió tiempo atrás con su ahora esposo B King, a raíz de las secuelas y desconfianzas que había adoptado de su pasada relación.

Aquí hablando de todo un poquito y de hecho mi esposo lo sabe, cuando nuestra relación empezó fue muy difícil bebés, yo no creía en nada, me había vuelto demasiado fría, era despota, miren que a veces yo salía a trabajar a los shows y el me llamaba y yo lo contestaba y le decía "¿qué pasó, qué quiere?" a veces ni le contestaba, osea a él le tocó una etapa demasiado difícil.

Las palabras de Marcela no quedaron ahí y dejó claro que todo esto les dejó una gran enseñanza y es que cuando alguien quiere algo y lucha, puede conseguirlo porque ese fue el caso de su esposo, quien no se cansó de batallar para enamorarla, para sanar sus heridas, hasta que logró meterse en su corazón. Sin embargo, dejó claro que no fue un trabajo fácil.

Según Marcela, aunque hoy vive demasiado enamorada y tranquila con su matrimonio, le tocó tocar fondo para valorar el hombre que tenía a su lado y que estuvo a punto de perder por su actitud.

Tuve que tocar fondo porque no lo valoraba, estaba tan dañada por el pasado que no lo valoraba, de hecho nos dejamos como dos veces, era por mi culpa la mayoría de las veces porque yo era súper despota y súper grosera y cuando sentí que lo perdí, waaooo, casi mje muero y yo ahí si dije "Dios mío soy una bruta, todo lo que te he pedido en las oraciones me lo diste y lo perdí.

Marcela Reyes agradece por el hogar que contruyó junto a su pareja e hijo

Tras revelar que pasó muchas noches llorando y pidiéndole a Dios que le iluminara un buen hombre en su vida, Marcela contó que su ahora esposo es la respuesta que ella esperaba y que por suerte, no fue demasiado tarde para darse cuenta.

Ahora, goza de una de las relaciones más queridas y estables de la farándula nacional, donde reconoce que vive muy feliz y enamorada por que tiene a su lado un hombre maravilloso y un hijo que ama con toda su vida y que cada vez la sorprende más con su inteligencia.