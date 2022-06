Marcela Reyes mostró un incidente en su piel debido a sus atuendos

Marcela Reyes, la creadora de contenido y DJ de guaracha paisa, suele usar unos atuendos bastante atrevidos tanto para sus sesiones de fotos como para los shows que da.

En sus historias de Instagram confesó cómo hace para acomodarlos de manera que no se le salga ninguno de sus pechos.

Resulta que la paisa se pone cinta en sus pechos y en la ropa para que no se le mueva. Sin embargo, en la noche del viernes 24 de junio, al tratar de arrancar la cinta de su piel, sufrió un accidente y así lo explicó en su camioneta y mostrando la afectación gracias al profundo escote con el que se grabó.

“Aquí donde ustedes me ven trabajé anoche hasta las altas horas de la madrugada y ya voy en mi carro porque imagínense que voy para la Vega, Cundinamarca y decidí irme en mi camioneta porque me quería llevar a todo mi equipo y me quería lleva a mi mamá jajaja, siempre se tapa, no le gustan los celulares, no le gustan las redes sociales y bueno. Oigan esto que tengo acá es porque imagínense que me estoy pegando una cinta para que la ropa no se me mueva y no se me salgan las puchecas porque siempre se me salen. Y cuando me arranqué la cinta, pues me arranqué el pedacito de piel”.