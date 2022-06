Marcela Reyes le respondió a seguidor que la llamó “enana y plástica”

Marcela Reyes continua muy activa por estos días en sus redes sociales, interactuando con sus seguidores y activando la herramienta de preguntas para responder todo lo que sus fans quieran preguntarle, aunque esta vez le especificó a los fans, que le escribieran los rumores sobre ella para ella aclararlos.

Así que por supuesto, muchos de sus más de dos millones de seguidores aprovecharon para preguntarle sobre diversos temas, como si ella es mala jefe, como afirmó una exempleada de ella, y la razón por la que ella no se habla con varios integrantes de su familia.

Pero las preguntas continuaron y un internauta le preguntó si, “antes de ser DJ ella era prepago”, a lo que la empresaria respondió enfáticamente diciendo que eso es mentira, sino que esos rumores se fomentan por personas que creen que todo lo que un pobre se consigue es porque tienen un origen cuestionable.

“Nunca he probado el polvito, sino que todo lo del pobre es robado, regalado, o si eres mujer, prepagiado, pero ninguna de las anteriores, gracias a Dios”, respondió Marcela Reyes.

Otro seguidor en vez de preguntar, le comentó que ella, al igual que otras influenciadoras, supuestamente lava dinero.

La modelo y empresaria respondió vehementemente, pidiéndole que deje de pensar así ya que “el mundo no es una fantasía” y que todas las personas deben levantarse temprano “con berraquera” para trabajar.

Y por último Marcela Reyes le respondió a un internauta que aseguró que la ama pero que ella es “Super enana y ree plástica”, diciéndole que tienen razón en una parte, pues ella si está operada en varias partes del cuerpo, aunque dijo que enana no es porque está en el promedio colombiano.

“No me ame tanto, no pues a ver, lo de enana, estoy en el promedio colombiano, 1.67 metros, lo de plástica y operada, pa’ qué te voy a decir que no si sí, hasta las t/%$”, respondió Marcela Reyes.