Marcela Reyes afirma que empleada de aerolínea la hizo perder un vuelo

Muy enojada, la DJ y empresaria Marcela Reyes les contó a los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram que una empleada de aerolínea le impidió entrar a un avión y la hizo perder el vuelo.

"Les voy a contar, me bajé de un vuelo de Neiva. La señorita supergrosera. Me bajo porque tengo una emergencia en el baño (...) Le pido el favor al chico de la aerolínea que necesito entrar al baño, él muy amable me dice que vaya. Mientras voy al baño y hago todo el trayecto, me puedo montar en el avión y ella no me deja", relató Marcela Reyes.

La DJ agregó que la empleada de la aerolínea "responde que como voy a grabar, ahora sí menos me deja montar en el avión, sabiendo que se puede. En las aerolíneas sí cobran multa y todo, pero tengo una emergencia en un baño, que pedí permiso y me dijeron que sí, me vengo a montar en el avión y que no".

"Hábleme como me estaba hablando toda grosera. (...) Ahí sí no lo hace", le dice Marcela Reyes a la empleada de la aerolínea mientras la graba.

En otra historia de Instagram, la empresaria confirmó que "literal no me dejó montar en el vuelo. Yo la verdad no sé si a la chica no le gusta mi contenido, es una hater mía... porque de verdad me vio y no me dejó montar en el avión. Esto causa mucha tristeza, bebés, porque es que de verdad que mi trabajo es agotador".

