Manuela Gómez se mostró al natural y explicó por qué usa filtro

La exprotagonista de novela, Manuela Gómez se ha caracterizado ante los ojos de Colombia por ser una de las mujeres más directas, condición que le ha acarreado varias polémicas a lo largo de su carrera en medios y hasta en su faceta como empresaria.

Esto, ha hecho que las posturas respecto a su persona y emprendimientos, estén bastante divididas entre quienes han sabido reconocer su carácter y por encima de él, demuestran un enorme cariño y admiración y entre los que no toleran su manera grosera de ver la vida. Todo esto deja como resultado, que de manera constante estén al pendiente de lo que hace y publica en sus redes, para pronunciarse.

Como muestra de ello, están sus publicaciones personales, donde enamora a muchos con su belleza y sensualidad y donde despierta críticas en otros, por supuestamente no valorarse al natural y recurrir a tantos filtros de las redes sociales, para esconder la realidad de su piel. Este segundo aspecto, es el que de hecho la ha llevado a ser tendencia en las últimas semanas.

Muy fiel a su estilo, la antioqueña no se quedó callada y aprovechó su más reciente ráfaga de historias para sincerarse con los internautas sobre los verdaderos motivos por los que usa retoquitos en su rostro.

Me preguntan mucho que por qué siempre estoy con filtros, bueno, esta es una historia real de mi rostro, como pueden ver, soy muy pecosa, tengo demasiadas pequitas y no me gusta, ¿entonces por qué uso tanto filtro? porque tengo demasiadas pecas y no me gustan que se me vean las pecas, no me gusta