Manuela Gómez se mostró bailando al ritmo de Farina y respondió a críticas

La empresaria Manuela Gómez Franco se mostró bailando en medio de su viaje a Cartagena y no puedo contenerse ante las críticas que recibió.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la exprotagonista compartió un video en el que se dejó ver moviendo sus caderas al ritmo de la canción “Fiesta” de la artista Farina junto a Ryan Castro, cuyo video musical suma más de cinco millones de reproducciones en YouTube.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde los internautas dividieron opiniones, algunos la elogiaron, pero otros no tardaron en criticar sus pasos de baile.

Tras los ofensivos comentarios que recibió al respecto, esta no se quedó callada y por medio de sus historias en la red social les contestó.

“Nunca subo videos bailando y monto un video bailando y no faltan las envidiosas con sus críticas. No me extrañaría mucho que fuera los hombres los que criticaran, pero por qué siempre la vaina de las mujeres tirándole a las mujeres. El gremio, por qué siempre las mujeres quieren aplastarse entre sí (…) la envidia las carcome y déjenme que yo tengo mi tumbao, mi swing, es que acaso yo digo que soy bailarina profesional, que estoy en clases de tubo, de twerking , no, así me muevo yo. ¿Cuál es la criticadera?” , expresó.

Además, reiteró que simplemente quiso compartir un momento de felicidad con sus seguidores y no esperaba que le dejaran comentarios negativos.

“Las redes sociales se hicieron para que uno publique lo que se le da la gana y si en este momento me dio la gana de publicar que estoy bailando, que estoy contesta, parchada no es para que me critiquen, ay no, esas venenosas que se muerde la lengua y se envenenan, cuidado con eso porque me imagino que si están criticando que yo bailo como un alcaseltzer y que se mueve más no sé qué cosa, me imagino que ustedes son unas bailarinas profesionales (…) Por eso este país está como está, no hay futuro”, agregó.