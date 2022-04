Yina Calderón reveló el dineral que su mamá gastó en outfit para fiesta de Aida

Luego de que se llevara a cabo la considerada por muchos influenciadores como ‘la fiesta del año’, siendo esta el cumpleaños de Aida Victoria Merlano, Yina Calderón salió a desmentir varios acontecimiento y rumores que surgieron a raíz de esta noche, pero además, reveló la cantidad de dinero que su madre gastó en ropa para verse presentable frente al cantante de música popular Jhonny Rivera.

Y es que para nadie es un secreto que Merly Ome, madre de la influenciadora, es gran fanática del artista, por lo que al escuchar el rumor de que este se presentaría en la fiesta de cumpleaños de Aida no dudó en pedirle a Yina que la llevara, aunque ella no estuviera invitada.

En esa ocasión, a través de su cuenta oficial de Instagram Yina Calderón manifestó que, aunque ella estaba clara en que debía asistir con un solo acompañante, quien sería su gran amigo Will, su madre no quiso quedarse en casa al oír el rumor de que el cantante de música popular Jhonny Rivera se presentaría en el evento.

"Bueno, Aida Merlano en la tarjeta de invitación me dijo que uno y obviamente yo solamente llevo a uno, pero alguien se me coló. Yo intenté, se lo juro, pero apenas se enteró que de pronto, de pronto Jhonny Rivera iba a sonar por algún lado, se me coló. ¿Y cómo la echamos?”, se le escucha decir a Yina mientras graba a su madre, quien se está tapando con una cobija.