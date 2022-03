Mamá de Yina Calderón contó cómo se enteró del accidente de su hija

El pasado martes 29 de marzo la influenciadora Yina Calderón fue protagonista de un aparatoso accidente en la ciudad de Bogotá.

Te puede interesar: Yina Calderón sufrió un accidente en su vehículo

La mujer compartió a través de sus historias de Instagram una serie de videos en el que, muy asustada, contaba que había atropellado a un motociclista y que, según sus palabras, casi muere por el impacto.

"Acabo de levantar ese man en el carro, pero no fue mi culpa, yo venía pasando por acá y él se me atravesó y casi lo mato", manifestó por medio de los audiovisuales.

Aunque estaba el shock por lo sucedido, la creadora de contenido se quedó en el lugar para auxiliar al hombre y responder por lo sucedido.

Por su parte, la madre de la joven, compartió en horas de la noche a través de sus historias de Instagram cómo se enteró de lo que le había sucedido a su hija.

Con los ojos cansados y cara preocupada, Merly Ome le comunicó a sus cientos de seguidores que ya se encontraba en su casa descansando, y que lo vivido durante la mañana fue bastante difícil, refiriéndose al accidente de Yina.

“Fue un caso difícil esta mañana, ella (Yina) me llama gritando y llorando que había matado un muchacho en el carro. Es horrible, yo la estaba esperando, porque ella me dijo <<Mami, ya te recojo>> Y estaba esperando la llamada para bajar, cuando me dice <<Mamá, por favor venga que maté un señor>> y yo, ¿Qué?”