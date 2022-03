Mamá de Aida Victoria Merlano defiende a su hija y responde a ex de Lumar Alonso

El fin de la relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio es una noticia que tiene a más de un internauta sorprendido, pues era una de las parejas de influenciadores que se habían robado el corazón de los colombianos con sus tiernas y picantes muestras de cariño.

Además, los videos e imágenes que se han filtrado de Cossio con la hermosa Aida Victoria Merlano han impactado aún más a los internautas, quienes realmente no logran salir del asombro.

Una de las artistas que reaccionó a la noticia fue la modelo María José Vargas, ex de Lumar Alonso, quien sin nombrar directamente a la pareja y a quien sería el nuevo amor de Cossio habló sobre las decepciones amorosas.

“Si algo he notado es que el común denominador de las parejas que tanto se presumen en redes sociales es terminar odiándose, lastimándose o decepcionándose, o todas las anteriores… a sí que no seas trofeo de nadie y sé más prudente con tu vida privada. Una lección que créanme tengo más que aprendida”, fueron las declaraciones de María José.

A través de sus stories, María José también se habría referido a la polémica noticia. “En la vida hay mujeres, bueno personas muy descaradas, por eso yo no creo tanto en esa gente que mucho habla y que se cree muy justa, noooo, la ambición puede con todo”, dijo la hermosa modelo con cara de sorpresa.

Por esta reacción, la mamá de Aida Victoria le respondió a María José con un extenso mensaje en el que defiende a su hija y le dice que ella lo que busca es fama “a costilla” de su hija.

Me parece que con este show lo que quiere es fama, pero a costilla de Aida Victoria. SUPÉRELA

2. Usted lo que está es ardida porque Lumar la dejo como a un cuero sin suerte por tóxica , por envidiosa y por celosa, valórese y aprenda a administrar su maldita locura, no se crea que con ser la ex reina de la yuca se merece que los hombres se le arrodillen a sus pies .

1. Aida Victoria NO NECESITA de nadie para que le solucione la vida , ella trabaja bastante y factura lo suficiente para darse el lujo de vacacionar 10 años si así lo prefiere y sin mi ayuda que no es lo mismo. Creo que está más que demostrado.

María José respondió al mensaje de Aida Merlano manifestando que ella no quiere ser como la hija y que jamás la nombró en sus publicaciones.

"Con todo respeto señora de verdad usted cree que yo quiero ser igual a su hija? Analice bien de quién están hablando, si es de ella o de mi. Y por otro lado si no es pescado porque se escama, yo la he nombrado? Dicen por ahí, al que le caiga el guante… bendiciones, porque créame que yo no caeré en este juego, y mucho menos permitiría que mi madre como la dama que es se ponga en esas"